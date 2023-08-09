Происшествия 09 августа 2023, 13:23 Поврежденные взрывом здания в Сергиевом Посаде восстановят за счет властей Андрей Горбунов: разрушения после взрыва в Сергиевом Посаде устранят за счет властей Телеканал «360»

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Восстановительные работы после взрыва в Сергиевом Посаде проведут за счет властей. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.

Горбунов заверил, что все поврежденные здания восстановят. Это касается не только окон, выбитых взрывной волной, но и остальных разрушений, отметил замглавы администрации округа.

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«Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций», — сказал Горбунов.

Он привел в пример поврежденное здание колледжа, который не относится к зоне действия администрации и курируется министерством образования. Сейчас с ведомством решают вопрос, откуда выделить деньги на восстановление, заключил замглавы окружной администрации.

Взрыв прогремел на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода утром 9 августа. По последним официальным данным, число пострадавших превысило 40 человек. В администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщили, что шесть человек попали в реанимацию.

На место происшествия выезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заверил, что все пострадавшие получат необходимую помощь. Власти позаботятся не только о раненых, но и о тех, чьи квартиры пострадали из-за ЧП, уточнил губернатор.