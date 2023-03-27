Происшествия 27 марта 2023, 09:47 Поврежденные взрывами «Северные потоки» смогут восстановить при наличии политических предпосылок — МИД Дипломат Биричевский: для восстановления «Северных потоков» нужна воля Запада РИА «Новости»

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Отремонтировать поврежденные взрывами газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» технически возможно, но для этого требуется экономическая и политическая воля. Пока Россию не подпустят к ним, судьба трубопроводов останется нерешенной, сказал РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он сослался на заключение специалистов о том, что прорывы произошли на глубине около 100 метров. В таких условиях можно провести ремонт и восстановить работоспособность поврежденных трубопроводов.

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«Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки», — сказал дипломат.

Дмитрий Биричевский заявил, что судьба газопроводов до сих пор осталась нерешенной из-за политических проблем. Действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте, по его словам, показали отсутствие заинтересованности в нормальных отношениях в сфере энергетики.

Он допустил, что в будущем Россия потребует компенсировать ущерб от диверсии на «Северных потоках». Страна продолжит настаивать на проведении нового независимого расследования после озвученных журналистом Сеймуром Хершем фактов о причастности США.