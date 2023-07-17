Важное 17 июля 2023, 12:07 Поврежденную после теракта дорогу на Крымском мосту сняли на видео СКР показал видео с места теракта на Крымском мосту

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Правоохранители осмотрели место происшествия на Крымском мосту в рамках уголовного дела о теракте. Оперативное видео показал Следственный комитет России.

На кадрах люди в форме ходили по дороге и собирали многочисленные небольшие осколки. Другие специалисты развешивали оградительную ленту, их коллеги описывали найденные на мосту улики. На один из кадров попало пробитое барьерное ограждение.

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Уголовное дело возбудили по статье 205 Уголовного кодекса России «Террористический акт». В Следкоме заявили, что к нему причастны украинские спецслужбы.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что коллективный Запад несет ответственность за случившееся. Восстановление Крымского моста поручили курировать правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.