Происшествия 17 июля 2023, 09:57 Повреждения конструкций Крымского моста показали в интернете Shot показал разрушения конструкций на Крымском мосту после ЧП РИА «Новости»

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Чрезвычайное происшествие повредило автомобильную часть Крымского моста. Разбросанные по дороге осколки, разрушенные отбойники и другие металлические конструкции показал Telegram-канал Shot.

По информации канала, повреждения нанесли 17 июля около четырех часов утра на 146-м километре трассы А-290 Новороссийск — Керчь. В объектив попала проезжая часть с разбросанными мелкими осколками. Очевидцы сняли покореженные барьерные дорожные ограждения и металлические конструкции.

Железнодорожное полотно не пострадало. Утром из Симферополя в Москву пустили первый после ЧП поезд. Автобусные рейсы из Крыма возобновили, но с пересадкой на электричку, а в Темрюке — снова на автотранспорт. Машины переправит паром.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в произошедшем киевский режим. Украинские СМИ заявили о причастности к атаке Службы безопасности Украины и флота.