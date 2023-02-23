23 февраля 2023, 23:03
Повреждение железнодорожного полотна в Крыму привело к задержке движения поездов
ГУ МЧС России: движение поездов в Крыму приостановили из-за поврежденного полотна
Вечером 23 февраля в селе Почтовое Бахчисарайского района произошло повреждение железнодорожного полотна, что привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Республике Крым.
«23 февраля 2023 года в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железно-дорожного полотна», — говорится в сообщении.
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Оперативная группа МЧС и пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия, в районе повреждения полотна работают ремонтные бригады.
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Заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил ТАСС, что технические работы на месте ЧП будут завершены в течение нескольких часов. Сейчас ремонтные бригады заняты на перегоне от Симферополя до села Песчаное.
Лукашенко отметил, что для удобства пассажиров организованы комфортные условия — между Симферополем и Почтовым пустили автобусы, перевозку рассчитали под расписание электричек по схеме: пригородный поезд — автобус — пригородный поезд.
МЧС РФ
Крым
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