Происшествия 21 июня 2023, 09:03 Повреждение железнодорожного полотна произошло в районе Феодосии Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии РИА «Новости»

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В районе Феодосии повредили железнодорожное полотно. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно», — написал он.

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По словам главы Крыма, в течение двух часов движение поездов восстановят.

Аксенов подчеркнул, что при происшествии никто не пострадал. На месте работают профильные службы.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — заключил глава региона.

Обстоятельства, при которых произошло повреждение железной дороги, он не уточнил.

В середине июня движение поездов остановили в Кировском районе Крыма из-за повреждения железной дороги. Несколько часов, пока поезда не ходили, пассажиров до места назначения доставляли автобусами.

Когда поезда снова пошли, Аксенов поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб за оперативность.