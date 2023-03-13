13 марта 2023, 16:48
Повредившие тоннель БКЛ строители подпали под уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после повреждения строителями тоннеля БКЛ в Москве
Столичный Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ на западе Москвы. Они стали причиной приостановки движения поездов на участке БКЛ в метро.
Следователи установили, что земельные работы проводили рабочие частной строительной организации. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, изымают строительную и проектную документацию.
Реклама
Прокуратура Москвы организовала проверку по факту проведения на улице Лобачевского бурильных работ над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». В надзорном ведомстве пояснили, что машина пробурила отверстие, через которое глину и песок выбросило на путь Московского метрополитена.
Реклама
По информации дептранса Москвы строительные работы в метро подрядчики проводили без согласования с Московским метрополитеном.
Прокуратура РФ
Метро
Следственный комитет России
Реклама
Реклама