Происшествия 19 августа 2023, 18:16 Повредившего ногу в горах Хакасии путешественника спасли МЧС сообщило об эвакуации туриста с поврежденной ногой с гор Хакасии

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Путешественника с поврежденной ногой спасли в горах Хакасии сотрудники МЧС. Мужчина перед выходом не сообщил, по какому маршруту отправился. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели выяснили, что 49-летний турист отправился в горы в Таштыпском районе. После травмы двигаться самостоятельно он не смог. Сотрудники МЧС вылетели на место на вертолете Ми-8. Посадку осложнили сложные погодные условия с нулевой видимостью.

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Путешественнику выдали костыли и забрали его в Абакан, где передали врачам.

МЧС неоднократно предупреждало туристов о необходимости заранее предоставлять спасателям свой маршрут, чтобы при непредвиденной ситуации они не тратили время на поиски.

Сразу две группы туристов попали под камнепад в горах Карачаево-Черкесии. На помощь к пострадавшим сразу же выдвинулся спасательный отряд, так как знали, где туристы оказались.