Происшествия 01 января 2023, 19:03 Балкон жилого дома загорелся в Красноярске из-за петарды Балкон загорелся из-за петарды на правобережье Красноярска в новогоднюю ночь flickr

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Выпущенная петарда стала причиной возгорания балкона многоквартирного дома в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП 124» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло в ночь на 1 января в 00:27. Загорелся балкон в одной из квартир дома на улице Свердловская. Огонь повредил квадратный метр площади балкона и находившиеся на нем вещи. Тушили пожар 11 человек.

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Аналогичный инцидент с возгоранием балкона произошел в канун Нового года в Москве. В одной из многоэтажек на Гурьевском проезде из-за выпущенной петарды загорелся балкон на седьмом этаже. Пожарникам пришлось потушить огонь с земли.

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В Новосибирске в новогоднюю ночь салют попал прямо на стену многоквартирного дома в одном из районов города. К счастью, пожар не произошел.

Утро нового года в столице также выдалось не праздничным. В центре Москвы загорелось трехэтажное деревянное здание. Огонь пошел из первого этажа, где находился ресторан «Тарас Бульба» и охватил порядка 200 квадратных метров площади.