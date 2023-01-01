01 января 2023, 19:03
Балкон жилого дома загорелся в Красноярске из-за петарды
Балкон загорелся из-за петарды на правобережье Красноярска в новогоднюю ночь
Выпущенная петарда стала причиной возгорания балкона многоквартирного дома в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП 124» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло в ночь на 1 января в 00:27. Загорелся балкон в одной из квартир дома на улице Свердловская. Огонь повредил квадратный метр площади балкона и находившиеся на нем вещи. Тушили пожар 11 человек.
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Аналогичный инцидент с возгоранием балкона произошел в канун Нового года в Москве. В одной из многоэтажек на Гурьевском проезде из-за выпущенной петарды загорелся балкон на седьмом этаже. Пожарникам пришлось потушить огонь с земли.
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В Новосибирске в новогоднюю ночь салют попал прямо на стену многоквартирного дома в одном из районов города. К счастью, пожар не произошел.
Утро нового года в столице также выдалось не праздничным. В центре Москвы загорелось трехэтажное деревянное здание. Огонь пошел из первого этажа, где находился ресторан «Тарас Бульба» и охватил порядка 200 квадратных метров площади.
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