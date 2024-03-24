Происшествия 24 марта 2024, 14:58 «Повезло, что сидели у выхода». Зритель в Crocus City Hall — о теракте Житель Ступина Россихин заявил, что люди в Crocus City Hall не паниковали

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Житель Ступина Владимир Россихин, присутствовавший в Crocus City Hall в вечер теракта, пришел почтить память жертв. Он рассказал, что они с другом спаслись благодаря тому, что сидели близко к выходу.

«Жена купила билеты на „Пикник“, она большой любитель, но сама не поехала — не смогла по работе. Я поехал с товарищем. В полвосьмого мы уже были в фойе. <…> Хорошая безопасность была, много рамок, тщательно досматривали всех, выстроилась большая очередь. Зал был наполнен от силы наполовину, я еще удивился. И тут началась стрельба. Нам повезло, что сидели на балконе третьего этажа, совсем рядом с выходом», — вспомнил Владимир.

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Сначала они даже не поверили, что кто-то действительно стреляет. Потом стало ясно: пора эвакуироваться. Работница Crocus City Hall показала людям запасной выход, и часть посетителей хлынула туда.

По словам Россихина, особой паники не было, все действовали слаженно.

«Что меня поразило, люди не паниковали и не кричали. Никто не бежал. Было видно, что некоторым очень страшно, но общее состояние можно описать как состояние взаимовыручки. Кто-то упал — помогли подняться», — рассказал он.

Мужчину приятно удивила и находчивость девушки, которая спасла людей. По его мнению, нужно «обладать большой силой воли», чтобы помочь незнакомым людям в такой момент.

«Я горжусь нашими людьми. Такой народ победить нельзя. Скорблю вместе со всей страной», — добавил он.

По мнению администратора Crocus City Hall Софии Мейер, которая как раз помогла группе людей во время теракта, паника была сильной, и она поняла, что «нужно спасать людей», думала только об этом.