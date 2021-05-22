22 мая в Москве обстреляли автомобиль такси металлическими шариками. Предположительно, стреляли из рогатки — в стекле образовались отверстия размером с десятирублевую монету. В этот момент в машине находились водитель и пассажир, осколки посыпались прямо на них.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Об этом «360» рассказал водитель такси Улан. Он уточнил, что вез пассажира и остановился на светофоре на проспекте Вернадского, возле дома № 21, корпус 2. Оба услышали хлопок, осколки стекла попали пассажиру в голову. В заднем стекле машины они увидели круглое отверстие, которое было размером с 10-рублевую монету.

Улан сообщил, что набрал «112» и вызвал сотрудников ППС. Они осмотрели машину и вызвал опергруппу.

«Полицейские нашли металлические шарики от охотничьей рогатки на асфальте. Поехали в Мичуринское отделение, написал там заявление. Его приняли, но делать наверняка ничего не будут. Посмеялись только, сказали «перекроем вокзалы, дороги, аэропорты и будем искать», — рассказал мужчина.

Полицейские не поверили, что шарик может долететь за 40 метров, от дома до машины. Улан отметил, что есть охотничьи рогатки, которые могут поражать цель на расстоянии до 400 метров. Он решил проверить все самостоятельно.

«Поднялся в подъезд того дома. Соответствующий ракурс обнаружился на седьмом-девятом этажах. Я и шарики там нашел. Пьяная компания сидела, наверное, и развлекалась. Повезло, что пассажиру [шарик] не попал в голову», — предположил таксист.

По его словам, примерно год назад в этом же месте кто-то бросил с высоты в его машину яйцо. Улана предположил, что в этом месте живет какой-то сумасшедший, только теперь он сменил снаряды. Мужчина думает, что стрелял кто-то взрослый и опытный.