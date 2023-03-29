Происшествия 29 марта 2023, 16:00 Повару из Воронежа вынесут наказание за отравление 12 человек

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В Воронеже будут судить повара, который во время работы на турбазе стал причастным к отравлению 12 человек. Об этом написал сайт newizv.ru.

В августе 2021 года обвиняемый не проконтролировал своих сотрудников на соблюдение технологии приготовления пищи и санитарных требований. В итоге отдыхающие на турбазе люди попали в больницу с отравлением.

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Теперь повару грозит до двух лет лишения свободы. Во время ведения следствия он полностью признал свою вину.