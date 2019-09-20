Повар в Турции вылил горящее масло на детей из России

Инцидент произошел в отеле Club Paradiso в курортном поселке Кестель. В гостинице проходило кулинарное шоу, в ходе которого один из поваров совершил ошибку, и горящее масло полилось на зрителей.

В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей из Екатеринбурга — мальчики десяти и 3,5 лет.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2-й и 3-й степени. Он пока не сможет перенести перелет, у второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — рассказал отец мальчиков.

Мужчина добавил, что по приезде семьи в Екатеринбург у самолета будет дежурить машина «скорой помощи», она доставит мальчиков в ожоговый центр.

Россиянин рассказал, что у него нет претензий к отелю. Администрация взяла вину повара на себя, пострадавшим было оплачено лечение в хорошей клинике и билеты в Россию.

Ранее советник консульского департамента МИД РФ Антон Скворцов сообщил, что с начала мая на отдыхе в Турции погибли 88 россиян. Он добавил, что часто несчастья касаются и детей, в том числе из-за того, что их родители слишком доверяют персоналу отелей.