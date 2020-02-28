Повар с открытой формой туберкулеза работал в Ульяновской школе

Ранее сотрудница пожаловалась на кашель и высокую температуру. Ее положили в больницу с подозрением на пневмонию. Врачи выявили у нее открытую форму туберкулеза. Информация просочилась в СМИ и об этом узнали во всем городе. Позже факт заболевания подтвердили и в пресс-службе горадминистрации.

Учеников и учителей школы проверяют врачи. Также выясняется, как сотрудник с подобным заболеванием мог оказаться в учебном заведении. В школе проходят мероприятия по дезинфекции.

Сотрудников пищеблока заменили. Все, кто контактировал с заболевшей женщиной, сдают анализы, проходят флюорографию и диаскин-тест. Минздрав сообщил о готовности выделить бесплатные лекарства всем нуждающимся.