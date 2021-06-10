Повар порезал коллегу на рабочем месте в Петербурге

Мужчина, который работает поваром в санатории в Санкт-Петербурге, ударил ножом коллегу во время работы. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением о ножевом ранении обратился охранник санатория. Пострадавшего повара доставили в больницу с ранениями в районе живота и рук.

Задержан подозреваемый — его коллега. По предварительным данным, у них произошел конфликт, который и привел к поножовщине. Возбуждено уголовное дело.