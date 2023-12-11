Происшествия 11 декабря 2023, 20:22 Потушивших Вечный огонь в Петербурге подростков с семьями вышлют из России МВД: потушивших Вечный огонь в Петербурге подростков-мигрантов выдворят из РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

МВД России провело проверку по факту правонарушения в Красном Селе в Санкт-Петербурге, где трое подростков потушили снежками Вечный огонь. Полиция установила, что семьи мальчиков проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства, об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Вечером 10 декабря в полицию поступило сообщение, что группа подростков забросала снегом Вечный огонь. На место выехала оперативная группа, горение пламени восстановили в короткие сроки. Полиция провела проверку и установила, что мальчики — из двух семей приезжих, которые нарушили российское миграционное законодательство.

Реклама

МВД по Санкт-Петербургу и области готовит для суда материалы с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы страны. Подростков и их родителей передали в следственные органы для проведения процессуальных действий, сообщили в ведомстве.