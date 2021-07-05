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    05 июля 2021, 21:15

    Пожар в жилом доме потушили в Петербурге

    Полина Гребенщикова

    В Санкт-Петербурге произошел пожар в одном из многоквартирных домов, сообщили «Невские новости». Информации о пострадавших нет.

    Пожар в жилом доме потушили в Петербурге

    Пожар произошел в одной из квартир в доме на проспекте Наставников. На место прибыли 12 спасателей.

    «По уточненной информации, в двухкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 10 квадратных метров, в коридоре площадью 10 квадратных метров обгорела обстановка 5 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе МЧС.

    Причины возникновения пожара выясняются.