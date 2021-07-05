Пожар в жилом доме потушили в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар в одном из многоквартирных домов, сообщили «Невские новости». Информации о пострадавших нет.

Пожар произошел в одной из квартир в доме на проспекте Наставников. На место прибыли 12 спасателей.

«По уточненной информации, в двухкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 10 квадратных метров, в коридоре площадью 10 квадратных метров обгорела обстановка 5 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Причины возникновения пожара выясняются.