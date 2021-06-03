Потушен пожар на территории завода в Подольске

Подмосковные спасатели ликвидировали открытое горение мусора на подольском заводе на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен ранг № 2. К тушению привлекались два пожарных вертолета Ка-32 от Московского авиационного центра, 39 единиц техники и 107 человек личного состава.

К месту пожара был направлен ПСО-1 (химический) ГКУ МО «Мособлпожспас» для проведения замеров ПДК. «В 16.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании мусора на открытой площадке по адресу городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1», — сообщили в подмосковном МЧС. Источник фото: пресс-служба главного управления МЧС по Московской области. Открытое горение было ликвидировано в 20:40.