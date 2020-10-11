Потушен крупный пожар, затронувший два села в Мордовии

Утром 10 октября спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы. Днем огонь перекинулся на постройки в селах Носакино и Новая Почеморга. В результате в Носакино сгорело три жилых и три нежилых дома. Площадь пожара там составила 700 квадратных метров.

Во втором поселке сгорело девять построек и один жилой дом. Огонь там разгорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Источник фото: Главное управление МЧС по Республике Мордовия

Тушение завершили в 23:49 мск. Помимо построек были потушены очаги горящей травы.

В Носакине находится более 140 домов, в которых проживают около 370 человек. В Новой Пичеморге всего 17 жилых домов с населением 40 человек.

Ранее был полностью потушен пожар на военном арсенале в Рязанской области. 7 октября лесной пожар перешел на склады артиллерийских орудий, которые взрывались в течение суток. Огонь уничтожил 21 строение в двух ближайших деревнях. Пострадали 16 человек.