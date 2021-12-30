Потухший светофор мог спровоцировать ДТП на улице Руставели в Петербурге

ДТП произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга на перекрестке улицы Руставели и Северного проспекта. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Свидетели рассказали, что там столкнулись две легковушки. По их словам, авария произошла из-за неработавшего светофора. На данный момент информации о том, как себя чувствуют участники аварии, а также других подробностей, не поступало.

Ранее в ночь на 30 декабря в Челябинской области произошло ДТП. Там столкнулись ВАЗ и Kia Rio. В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли.