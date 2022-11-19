Происшествия 19 ноября 2022, 23:13 Потребителей газа в Ленобласти после ЧП будут подключать круглосуточно Правительство Ленобласти: потребителей газа будут подключать круглосуточно после ЧП

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Сотрудники газовой службы переходят на круглосуточный режим работы для скорейшего подключения потребителей в Ленинградской области после взрыва на газопроводе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

«Специалисты „Газпром газораспределения Ленинградская область“ будут работать круглосуточно», — говорится в сообщении.

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Жителей частного сектора попросили перекрыть краны на входе в дом или перед приборами, а также обеспечить доступ специалистов газовой службы в помещения.

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Взрыв прогремел в Мурино Ленинградской области, очевидцы сняли на видео столб огня в районе газопровода. Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием, сообщили в МЧС по региону.

Шесть газораспределительных станций во Всеволожском районе Ленинградской области перевели на резервную схему снабжения. Подачу газа во Всеволожском районе обещали восстановить до 22:00. На место ЧП выехали следователи и криминалисты следственного управления СК по Ленинградской области.