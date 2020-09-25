Потраченных на тушение «Утриша» денег хватило бы на несколько лет содержания штата пожарных — Зиничев
Об этом заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Уникальный заповедник [«Утриш"], реликтовые леса. Средства [на нем] зарабатывают, но ничего не сделали для того, чтобы минимум сил и средств привлечь на защиту от пожаров этого заповедника. Давайте посчитаем, какие издержки колоссальные понесло государство в результате тушения: применяли авиацию, применяли технику, людейЕвгений ЗиничевГлава МЧС РФ
По оценке главы российского МЧС, этих денег хватило бы, чтобы заповедник несколько лет содержал своих собственных пожарных и технику. Он подчеркнул, что этот вопрос изучается в министерстве, будут «сделаны выводы».
24 августа под Анапой загорелся заповедник Малый Утриш. Пожарные тушили его почти трое суток. Им мешали засуха, сильный ветер и труднодоступность местности. Возгорание удалось локализовать на площади в 130 гектаров.
На днях из-за пожара возбудили первое уголовное дело. Фигурантом стал директор природного заказника. Его обвинили в халатности, причинившей особо крупный ущерб.