Тушение горевшего в конце августа заповедника «Утриш» обошлось в крупную сумму государству. Ее бы хватило на несколько лет содержания собственного штата пожарных заповедника.

Об этом заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Уникальный заповедник [«Утриш"], реликтовые леса. Средства [на нем] зарабатывают, но ничего не сделали для того, чтобы минимум сил и средств привлечь на защиту от пожаров этого заповедника. Давайте посчитаем, какие издержки колоссальные понесло государство в результате тушения: применяли авиацию, применяли технику, людей Евгений Зиничев Глава МЧС РФ

По оценке главы российского МЧС, этих денег хватило бы, чтобы заповедник несколько лет содержал своих собственных пожарных и технику. Он подчеркнул, что этот вопрос изучается в министерстве, будут «сделаны выводы».

24 августа под Анапой загорелся заповедник Малый Утриш. Пожарные тушили его почти трое суток. Им мешали засуха, сильный ветер и труднодоступность местности. Возгорание удалось локализовать на площади в 130 гектаров.

На днях из-за пожара возбудили первое уголовное дело. Фигурантом стал директор природного заказника. Его обвинили в халатности, причинившей особо крупный ущерб.