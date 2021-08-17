Потоп уничтожил 40% урожая винограда в Новороссийске

Потоп в Новороссийске навредил урожаю винограда в этом году. По предварительным данным, уничтожено от 20% до 40% плодов. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на замглавы города Виктора Цыбань.

«От избытка влаги виноград лопается, что, безусловно, отрицательно скажется на будущем урожае», — написал он. Цыбань уточнил, что прошедший потом плохо скажется не только на качестве винограда, но и на его количестве. Он добавил, что стихия повалила плодовые деревья. Также в этом году пострадал урожай слив. Местное правительство планирует обратить за помощью в Минсельхоз.