21 июля 2020, 13:43
Потоп произошел на Свердловском заводе — видео
Производство пришлось приостановить из-за потопа в прокатном цеху Завода Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
В результате потопа было решено эвакуировать сотрудников. Представители предприятия уточнили, «в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, идет расчистка территории».
«Оценить срок запуска производства можно будет позднее», — заключили они.