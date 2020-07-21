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    21 июля 2020, 13:43

    Потоп произошел на Свердловском заводе — видео

    Дарья Морозова

    Производство пришлось приостановить из-за потопа в прокатном цеху Завода Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

    В результате потопа было решено эвакуировать сотрудников. Представители предприятия уточнили, «в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, идет расчистка территории».

    «Оценить срок запуска производства можно будет позднее», — заключили они.

    Новости SMI.FM