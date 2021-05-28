Потоп после коммунальной аварии в Екатеринбурге сняли на видео

Семь жилых домов оказались подтоплены в Екатеринбурге после прорыва трубы. Жители шести из них остались без воды. Последствия прорыва сняли на видео.

Инцидент произошел на пересечении улиц Татищева и Плотников 27 мая. Прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 400 миллиметров. Аварийщики экстренно перекрыли подачу воды и устранили последствия ЧП.

Но, по словам жителей, в квартирах воды по-прежнему нет. По данному факту проверку начала и районная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, на место ЧП был организован подвоз воды. Место прорыва огородили. В екатеринбургском водоканале также заявили, что на месте работает автоцистерна, которая должна обеспечить людей водой. Устранить последствия аварии обещают до конца 29 мая.

Водоканал также запланировал проведение комиссионного обследования, чтобы определить сумму причиненного ущерба.