Происшествия 17 декабря 2023, 18:46 Потоп образовался на улице Воровского в Челябинске из-за коммунальной аварии Власти Челябинска сообщили о потопе на Воровской улице из-за коммунальной аварии РИА «Новости»

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Коммунальная авария произошла на улице Воровского в Челябинске вечером 17 декабря. В результате водой залило проезжую часть и тротуары, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На место случившегося прибыли аварийные бригады, которые занялись поиском повреждения. Заместитель главы Челябинска Александр Астахов взял ситуацию на контроль. Власти города не исключили, что на время проведения работ придется отключить водоснабжение.

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«Информация будет предоставлена дополнительно», — добавили в мэрии.

Там также сообщили, что движение транспорта по улице Воровского временно перекроют, чтобы очистить дорогу и тротуары от наледи.

Ранее коммунальная авария произошла в Иркутске. Проезжая часть превратилась в каток, из-за чего на трассе столкнулись не менее 15 автомобилей. Один человек пострадал.

До этого в Новосибирске река кипятка залила Большевистскую улицу. Причиной случившегося стал прорыв канализационной трубы.