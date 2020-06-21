«Потому что обидели». Неизвестная женщина угрожала взорвать «Фуд Сити»

В скорую поступило необычное сообщение — неизвестный грозился взорвать агрокластер «Фуд Сити» на Калужском шоссе. Звонивший объяснил, что сделает это, потому что его обидели.

Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что сообщение в скорую помощь поступило в 18:20 21 июня. Звонила неизвестная женщина, по голосу — в годах. Она заявила, что собирается взорвать «Фуд Сити», потому что ее обидели.