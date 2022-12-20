Происшествия 20 декабря 2022, 05:08 «Потолок вот-вот рухнет». Последствия обстрела больницы в Донецке показали на видео Корреспондент «Звезды» показал последствия обстрела больницы в Донецке РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли больницу имени Калинина в Донецке. Теперь в разрушенном здании находиться крайне опасно. Последствия атаки показал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Даже находиться здесь сейчас небезопасно. Навесной потолок находится в таком состоянии, что его металлический каркас будто вот-вот рухнет», — отметил он.

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По словам журналиста, удар по территории больницы был таким сильным, что от здания отлетела даже облицовка. Отделение кардиологии превратилось в гору обломков. Всего в корпусе находились 22 кабинета, в числе которых была комната для проведения ЭКГ и кабинет кардиолога.

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Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что для атаки ВСУ использовали, предположительно, ракеты EXP-122. Эти снаряды обладают повышенной ударной силой.

Украинские военнослужащие попали в корпус Донецкого клинического территориального медицинского объединения. Также они повредили здание детского сада в Донецке.