Потолок торгового центра обрушился в результате пожара в Турции

Крупный пожар случился в торговом центре в Турции. В результате там обрушился потолок. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на телеканал A Haber.

Людей срочно эвакуировали с места происшествия. Сейчас там работают пожарные и спасатели. Они полагают, что некоторые люди могли остаться под завалами. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее обрушение шестиэтажного здания произошло в городе Чанша китайской провинции Хунань,