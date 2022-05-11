11 мая 2022, 18:00
Потолок торгового центра обрушился в результате пожара в Турции
Крупный пожар случился в торговом центре в Турции. В результате там обрушился потолок. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на телеканал A Haber.
Людей срочно эвакуировали с места происшествия. Сейчас там работают пожарные и спасатели. Они полагают, что некоторые люди могли остаться под завалами. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее обрушение шестиэтажного здания произошло в городе Чанша китайской провинции Хунань,