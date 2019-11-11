Потолок школы в Курганской области упал спустя месяц после ее открытия

«Новая школа в Сафакулево (столовая)», — написал анонимный автор и прикрепил фотографии обвалившегося потолка.

«Ну, так всегда, когда за дело берутся не наши люди, а те, кто на лапу больше отвалит», — ответил на пост пользователь Владислав Абдрахманов.

«Черт! На открытие школы свалилось бы это все, на головы, почетных гостей», — прокомментировал пользователь Крис Крестовский.

Глава района Рашита Хайрнасова подчеркнул, что несколько картонных плит оторвались от потолка. Однако на момент происшествия в здании не было школьников, поэтому пострадавших нет.

«В субботу, когда никого не было, упало, в воскресенье уже устранили», — добавил Хайрнасов. По его словам, плитка обвалилась в момент прокладки нового провода пожарной сигнализации.

По информации издания, новый корпус средней школы на 160 мест торжественно открыли 9 октября в Сафакулево. На открытии присутствовала заместитель директора регионального департамента образования и науки Елена Ситникова.