Потолок рухнул в строящемся доме в Москве

В строящемся доме на Автозаводской улице в Москве рухнул потолок в подъезде. Площадь разрушения составила 30 «квадратов». Во время ЧП никто не пострадал. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В соцсетях пишут, что потолок рухнул в доме на территории жилищного комплекса «Зиларт» на глазах у семьи с ребенком. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Источник фото: «360»

На них видно, что перекрытие рухнуло на всей площади лифтовой площадки на первом этаже. Конструкция состоит из алюминиевого профиля и гипсокартонных плит. Информации о причине падения потолка пока нет.