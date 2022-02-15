Потолок рухнул в спортивной школе города Зеи
Видео «360»: потолок рухнул в спортивной школе города Зеи
Потолок обрушился в здании спортивной школы города Зеи. Конструкция упала в той части строения, где раньше лежали снаряды для занятия гимнастикой. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.
На кадрах видно, как часть потолка резко падает на пол в помещении, которое используется как склад, окутывая все клубом черной пыли и взвеси.
Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
Директор центра по обслуживанию муниципальных образовательных организаций города Светлана Матвеева рассказала журналистам «Зейского вестника», что комнату, где хранилось снаряжение, закрыли еще в ноябре 2021 года, поэтому никто не пострадал.
Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
Вопрос о ее ремонте поднимали, его контролировал отдел образования. В феврале Зейский горсовет решил выделить деньги на реконструкцию кровли. Аукцион на проведение ремонта должны объявить в ближайшее время.
Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
Прокуратура Амурской области начала проверку по факту случившегося, чтобы установить обстоятельства обрушения, написало издание «Телепорт.рф».