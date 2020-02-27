27 февраля 2020, 15:31
Потолок рухнул в подземном паркинге элитного дома в Тюмени
В одном из самых элитных домов Тюмени, расположенном на улице Водопроводная, 6, рухнул потолок в подземном паркинге. Пострадали две машины, людей на парковки не было, об этом написало ИА Ura.ru.
«Это уже не первый случай. Слава богу, что людей в это время не было. Мы уже в течение нескольких лет пытались заставить УК „Авангард“ привести в порядок паркинг, но они только собирали деньги и бездействовали. Вот вам результат — ЧП», — поделилась в соцсети жительница дома Мария Петрова.
Жильцы несколько лет пытаются сменить УК, так как нынешняя абсолютно не следит за состоянием паркинга. Все стены в плесени, штукатурка обваливается и висят сталактиты из известки. Но у них ничего не получилось.
Представители управляющей компании «Авангард» комментарий по данной ситуации не дали.