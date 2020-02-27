Потолок рухнул в подземном паркинге элитного дома в Тюмени

«Это уже не первый случай. Слава богу, что людей в это время не было. Мы уже в течение нескольких лет пытались заставить УК „Авангард“ привести в порядок паркинг, но они только собирали деньги и бездействовали. Вот вам результат — ЧП», — поделилась в соцсети жительница дома Мария Петрова.

Жильцы несколько лет пытаются сменить УК, так как нынешняя абсолютно не следит за состоянием паркинга. Все стены в плесени, штукатурка обваливается и висят сталактиты из известки. Но у них ничего не получилось.

Представители управляющей компании «Авангард» комментарий по данной ситуации не дали.