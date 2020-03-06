Потолок рухнул в московской квартире. Видео

Потолок рухнул прямо в квартире в центре Москвы. Есть угроза дальнейшего обрушения. Об этом сообщил корреспондент «360» с места происшествия.

ЧП произошло в доме № 22 на 1-й Миусской улице. Это дом 1913 года постройки.

По словам хозяев квартиры, проблема с потолком началась еще три дня назад. Появились трещины, проседания. Люди обращались в управляющую компанию. Начали на чердаке даже какие-то манипуляции проводить, после чего, как рассказала владелица квартиры Татьяна, потолок обрушился на глазах. Хозяева успели только вынести несколько предметов мебели и технику.

Источник фото: Телеканал «360»

Потолок рухнул на площади 10 квадратных метров, но сейчас все еще остается угроза обрушения и в остальных комнатах. Также волнуются жители соседних квартир. На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб.