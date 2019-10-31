Потолок рухнул в екатеринбургской новостройке

По данным издания, потолок упал на 19-м этаже. Женщина, выходившая в тот момент из лифта, рассказала, что представители «УЭЖКХ Екатеринбург» попросили жильцов новостройки не обращаться никому с жалобами. Однако горожанка проинформировала определенные инстанции о случившемся. По мнению директора компании-застройщика, воздействие технического этажа могло привести к обрушению потолка.