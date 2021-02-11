Потолок рухнул в челябинском роддоме из-за прорыва трубы

Прорвало трубу в роддоме в Южноуральске в Челябинской области. По этой причине у здания обрушился потолок. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональный минздрав.

«Здание оперативно обесточили, воду перекрыли, помещения просушили. Роженицы и мамы с новорожденными были распределены между Троицком и Челябинском», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что во время происшествия никто не пострадал. В ближайшее время роддом снова начнет принимать пациентов.