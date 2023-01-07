Происшествия 07 января 2023, 20:11 Потолок отеля обрушился в городе Сарыкамыш на северо-востоке Турции Глава турецкой провинции Карс сообщил о 10 пострадавших при обрушении потолка отеля Twitter

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Подвесной потолок обрушился в отеле турецкого города Сарыкамыш в северо-восточной провинции Карс. Губернатор региона Тюркер Оксюз в беседе с телеканалом CNN Turk объявил, что в больницы доставили 10 человек.

На место прибыли спасатели, которые продолжили разбирать завалы в холле отеля. На площадке проходила премьера документального фильма, посвященного 108-й годовщине военной операции в Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

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После обрушения потолка к отелю приехали бригады скорой, полиции и пожарной охраны. Пострадавших доставили в местную государственную больницу.

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Губернатор провинции подчеркнул, что угрожающих жизни травм пострадавшие не получили. Врачи окажут им всю необходимую помощь.