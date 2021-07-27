Потолок обвалился в поликлинике в Тюменской области

Потолок обвалился в поликлинике Областной больницы № 19 поселка Винзили в Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обрушение произошло из-за того, что у потолочных панелей оборвалась леска. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона. Место огородили, туда никого не пускают. Компания, которая проводила ремонтные работы, отправила в поликлинику подрядчиков.