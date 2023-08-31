Происшествия 31 августа 2023, 21:35 Потолок обвалился в кафе в Новосибирской области Прокуратура проведет проверку после обрушения потолка в кафе под Новосибирском Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области / Telegram

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В городе Искитим Новосибирской области в кафе обвалился потолок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ЧП произошло в четверг, 31 августа. Вечером в кафе на Комсомольской улице частично обрушился потолок. Информации о пострадавших не поступало. Судя по видео, часть потолка обвалилась вместе со световым оборудованием. Конструкция накрыла столы и стулья в кафе.

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«Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Следователи организовали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подобная история произошла в рязанской школе. В мае в учебном заведении обрушилась часть потолочного перекрытия. На тот момент первоклассников уже отправили на летние каникулы. Остальные школьники доучились в здании. Пострадавших в результате ЧП не было.