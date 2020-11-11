Потолок обрушился на покупателей в магазине Дзержинска

В ведомстве уточнили, что пострадали четыре человека. Общая площадь обрушения составила 10 квадратных метров. Из здания магазина эвакуировали 57 покупателей, в том числе семерых детей. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как из магазина врачи выводят женщину, которая держит у лица холодные продукты, чтобы остановить кровотечение. Следом появляется еще одна пострадавшая с перевязанной головой.

По данным издания «НН.ру», на место прибыла оперативная группа из городской администрации.