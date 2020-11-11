11 ноября 2020, 21:11
Потолок обрушился на покупателей в магазине Дзержинска
Несколько потолочных панелей и стеллаж рухнули на посетителей магазина «Светофор» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что пострадали четыре человека. Общая площадь обрушения составила 10 квадратных метров. Из здания магазина эвакуировали 57 покупателей, в том числе семерых детей. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, как из магазина врачи выводят женщину, которая держит у лица холодные продукты, чтобы остановить кровотечение. Следом появляется еще одна пострадавшая с перевязанной головой.
По данным издания «НН.ру», на место прибыла оперативная группа из городской администрации.