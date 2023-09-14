Происшествия 14 сентября 2023, 17:45 Потолок обрушился в школе Самары во время уроков Рухнувший потолок сорвал занятия в школе Самары

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Уроки в самарской школе № 122 в минувшую среду, 13 сентября, сорвал грохот от упавшего в холле потолка. Снятое учениками видео разошлось по Telegram-каналам.

Сайт samara.kp со ссылкой на представителей родительского комитета сообщил, что среди детей никто не пострадал. Также они отметили, что крышу и потолок пообещали отремонтировать в ближайшее время.

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В департаменте образования мэрии Самары в комментарии 63.Ru заявили, что поврежденный потолок обследовали специалисты. По итогам проверки разработали проектную документацию для проведения ремонта. Учебному заведению уже выделили средства на работы.

По данным сайта Tvsamara, в четверг, 14 сентября, потолок рухнул еще в одной школе города. На этот раз пострадало заведение № 120 на улице Физкультурной. Обломки потолка нашли недалко от лестницы.