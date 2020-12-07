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    07 декабря 2020, 14:59

    Потолок обрушился в школе Орехово-Зуева. Его восстановили за час

    Анатолий Минкин, Ирина Люлина

    Частичное обрушение подвесного потолка произошло в школе №11 Орехово-Зуевского городского округа. В социальных сетях опубликовали фотографии с места событий. Сейчас никаких следов обрушения уже не осталось.
    Потолок обрушился в школе Орехово-Зуева. Его восстановили за час | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/incident.moscow

    На опубликованных кадрах видно, что обрушилось несколько панелей. Часть несущих систем повисла сверху.

    В администрации городского округа сообщили, что обрушение произошло в 09:30 в понедельник, 7 декабря. В результате происшествия никто не пострадал.

    По предварительным данным, причиной стало слабое крепление конструкций. В течение часа потолочное покрытие восстановили.

    Потолок обрушился в школе Орехово-Зуева. Его восстановили за час | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа