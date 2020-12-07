07 декабря 2020, 14:59
Потолок обрушился в школе Орехово-Зуева. Его восстановили за час
Частичное обрушение подвесного потолка произошло в школе №11 Орехово-Зуевского городского округа. В социальных сетях опубликовали фотографии с места событий. Сейчас никаких следов обрушения уже не осталось.
На опубликованных кадрах видно, что обрушилось несколько панелей. Часть несущих систем повисла сверху.
В администрации городского округа сообщили, что обрушение произошло в 09:30 в понедельник, 7 декабря. В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной стало слабое крепление конструкций. В течение часа потолочное покрытие восстановили.