Потолок обрушился в школе Орехово-Зуева. Его восстановили за час

Частичное обрушение подвесного потолка произошло в школе №11 Орехово-Зуевского городского округа. В социальных сетях опубликовали фотографии с места событий. Сейчас никаких следов обрушения уже не осталось.

Источник фото: vk.com/incident.moscow На опубликованных кадрах видно, что обрушилось несколько панелей. Часть несущих систем повисла сверху. В администрации городского округа сообщили, что обрушение произошло в 09:30 в понедельник, 7 декабря. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стало слабое крепление конструкций. В течение часа потолочное покрытие восстановили. Источник фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа