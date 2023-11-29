Происшествия 29 ноября 2023, 19:18 Потолок обрушился в одном из ТЦ на юго-западе Москвы Прокуратура возьмет на контроль обрушение потолка в ТЦ на юго-западе Москвы Telegram-канал прокуратуры столицы

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Никулинская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия, случившегося в одном из торговых центров на проспекте Вернадского. Там частично обрушилась потолочная конструкция. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

По данным надзорного ведомства, в торговом центре на юго-западе города частично обрушилась подвесная потолочная конструкция. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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В рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры проведут детальный осмотр места происшествия, сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили мужчину из горящего торгового центра. Прибыв тушить пожар, они обнаружили в коридоре здания и спасли 62-летнего мужчину, который надышался едким дымом и потерял сознание.