Потолок обрушился в доме в Красноярске

Потолок упал в двухэтажном доме в Красноярске в то время, как в комнате находился четырехлетний ребенок. О происшествии написал «ТВК Красноярск», журналистам о случившемся рассказала хозяйка квартиры.

Потолок рухнул на первом этаже в доме на улице Шелковой. Мать ребенка, обратившаяся в издание, сообщила, что в момент обрушения потолка занималась домашними делами на кухне, а ее ребенок находился рядом. Она заметила, что с потолка начали падать камни, и оттолкнула сына в другую комнату, а после сверху упала масса кирпичей.

«Сначала с потолка упал один маленький камушек, затем второй. Я тут же закинула ребенка в зал, после чего за спиной повалились кирпичи», — заявила жительница дома.

Она уточнила, что сверху проходил ремонт, который не в первый раз беспокоит ее. Раньше соседку снизу затопили, а потом конструкцию потолка и вовсе сломали. В компании, обслуживающей дом, подтвердили, что на втором этаже идут работы. При этом две недели назад сотрудники компании проверяли квартиру и заметили трещину, но сочли, что она появилась из-за старости.

Директор компании заявила, что жительнице предложили заделать дырку в потолке, но она отказалась, заявив, что чинить будет сосед сверху. Она подчеркнула, что если сосед откажется, то сотрудники фирмы помогут устранить последствия случившегося.