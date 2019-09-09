Потолок обрушился в детском саду Читы. Видео

Из ролика видно, что обрушился довольно большой участок гипсокартонного потолка. Он упал единым пластом, накрыв собой ту часть помещения, где расположены детские стульчики. Автор видео отметил, что именно там дети проводят большую часть времени.

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«Я прошу заметить, что стулья стоят ровно вот за вот этой штукой, где дети всегда сидят, целыми днями — это ровно середина группы», — подчеркнул оператор.

Никто из детей или воспитателей не пострадал — во время обрушения они находились на прогулке.

Пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова рассказала РИА «Новости», что в группе будет проведен ремонт, который начнется уже во вторник, 10 сентября. Она будет восстановлена уже в ближайшее время.