Подвесной потолок обрушился в бизнес-центре на востоке Москвы. Есть пострадавший. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Обрушение произошло на улице Электрозаводской, дом 24, корпус 1. В ходе ЧП пострадал один человек, добавил источник. О его состоянии пока что не уточняется. Все обстоятельства случившегося выясняются.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «360», что выезжали на место, но помощь спасателей не потребовалась.

«МЧС туда выезжало. Но никаких аварийно-спасательных работ не проводилось», — сказали в ведомстве.