facebook_pixel
    14 июня 2022, 15:55

    Потолок обрушился в бизнес-центре на востоке Москвы

    Источник «360»: один человек пострадал при обрушении потолка в бизнес-центре на востоке Москвы

    Александр Блинов, Александра Прохорова, Алла Морген

    Подвесной потолок обрушился в бизнес-центре на востоке Москвы. Есть пострадавший. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Обрушение произошло на улице Электрозаводской, дом 24, корпус 1. В ходе ЧП пострадал один человек, добавил источник. О его состоянии пока что не уточняется. Все обстоятельства случившегося выясняются.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «360», что выезжали на место, но помощь спасателей не потребовалась.

    «МЧС туда выезжало. Но никаких аварийно-спасательных работ не проводилось», — сказали в ведомстве.