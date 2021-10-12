Потолок обрушился в аварийном доме в Биробиджане

В одном из домов Биробиджана, признанном аварийным, обрушился потолок. Инцидент произошел на Московской улице, пострадавших нет, сообщили в мэрии города местному информационному агентству — EAOMedia.

Здание, давно построенное по адресу улица Московская № 19, просто подтвердило свою аварийность — внезапно в нем обрушился фрагмент потолка. Жителям «прохудившейся» квартиры повезло — они не пострадали. Как оказалось, проживали там не собственники — хозяева жилплощади сдавали помещение.

На вопрос журналистов о том, почему жителей дома в таком состоянии вовремя не расселили, в мэрии вразумительно ответили. Здание не попало во второй этап программы по переселению граждан из ветхого жилья.

Этот проект действует только для жильцов тех домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Но дом 19 уже попал во внимание служб, и сейчас с ним работают сотрудники мэрии и управляющей компании. Специалисты стараются установить, из-за чего именно обрушился потолок, и уже после экспертизы сделают вывод о том, какой именно ремонт необходим, и есть ли в нем смысл.