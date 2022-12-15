Происшествия 15 декабря 2022, 17:14 Потолок обрушился при ремонте в доходном доме Юдиных в Петербурге

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Участок потолка площадью 30 квадратных метров обрушился во время ремонтных работ в доходном доме Юдиных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на диспетчерскую ООО «ЖКС № 2 Центрального района».

«Там был прорыв стояка отопления в кухне, потек, сейчас идет ремонт», — уточнили в компании.

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По их данным, причиной происшествия стали неграмотные действия специалистов. Информации о пострадавших нет.

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