Потолок обрушился на спящую пенсионерку в Комсомольске-на-Амуре

В Хабаровском крае в середине ночи на пенсионерку упал потолок. По словам представителя администрации, женщина почти не пострадала и даже отказалась от госпитализации.

Начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев рассказал РИА «Новости», что обрушение произошло в ночь на 18 июня в микрорайоне Менделеева.

«В квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома обвалилась часть потолка. Под конструкциями оказалась пожилая женщина, она получила легкие повреждения, от госпитализации отказалась. Также в квартире проживал еще один человек, он не пострадал», — сообщил Лаврентьев.

В хабаровском управлении МЧС уточнили, что из-за обрушения женщине зажало ногу. Спасатели помогли ей освободиться.

Обоим жителям разрушенной квартиры предложили переселиться в маневренный фонд.

После происшествия квартиру и дом осмотрела городская межведомственная комиссия. Пока что, на основании визуального осмотра состояние фундамента, дома и стен признали удовлетворительным.

Управляющая компания провела уборку в квартире пенсионерки. Теперь эксперты должны оценить состояние чердака над этой квартирой и другими, расположенными на третьем этаже.

Дом, в котором произошло обрушение, каменный, но с деревянными перекрытиями, его построили в 1952 году. В 2013 году он попал в зону наводнения, после этого был признан пригодным для проживания.

Портал komcity.ru пишет, что потолок мог обрушиться из-за сгнившей несущей деревянной балки, а наводнение процесс гниения ускорило.