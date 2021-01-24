Подвесной потолок обрушился в подземном переходе в Москве. Инцидент произошел возле станции метро «Комсомольская». Пострадавших нет.

«Отвалились декоративные панели в переходе под дорогой», — сказал РИА «Новости» собеседник в экстренных службах города.

По его словам, в переходе уже навели порядок, в результате инцидента пострадавших нет.

В начале декабря прокуратура Кемеровской области инициировала проверку после ЧП в детском саду Кемерова. Там частично обрушился потолок. Дошкольное учреждение было открыто за шесть дней до происшествия. В комитете по работе со СМИ администрации Кемерова «360» сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. По предварительной версии, штукатурка обвалилась из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия.